Зобнин: Промес есть в группе «Спартака» в мессенджере

Капитан «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что экс-футболист красно-белых Квинси Промес, у которого есть проблемы с законом, остаётся в командном чате москвичей.

«По-моему, Промес есть в группе в мессенджере. Когда он был последний раз в сети? Не знаю, не смотрел», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Летом 2025-го Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. Ранее на родине суд приговорил его в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения по делам о контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом. Ранее сторона игрока сделала запрос на судебно-психиатрическую экспертизу для Промеса.