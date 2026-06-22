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Зобнин: Промес есть в группе «Спартака» в мессенджере

Зобнин: Промес есть в группе «Спартака» в мессенджере
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Капитан «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что экс-футболист красно-белых Квинси Промес, у которого есть проблемы с законом, остаётся в командном чате москвичей.

«По-моему, Промес есть в группе в мессенджере. Когда он был последний раз в сети? Не знаю, не смотрел», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Летом 2025-го Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. Ранее на родине суд приговорил его в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения по делам о контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом. Ранее сторона игрока сделала запрос на судебно-психиатрическую экспертизу для Промеса.

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