Зобнин — о Барко в «Спартаке»: у него всё хорошо, улыбается

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, как дела у одноклубника Эсекьеля Барко на фоне слухов о возможном уходе.

«Я спросил у Барко: «Как дела?» Он сказал: «Хорошо». Всё хорошо, улыбается», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» к полузащитнику красно-белых.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.