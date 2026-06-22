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«Мы хотим элементарной справедливости». Игрок сборной Ирана Джаханбакш — о ЧМ‑2026

«Мы хотим элементарной справедливости». Игрок сборной Ирана Джаханбакш — о ЧМ‑2026
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Нападающий сборной Ирана Алиреза Джаханбакш рассказал о трудностях, которые испытывает сборная из-за действующих против неё запретов.

«Мы хотим элементарной справедливости. Такого же отношения, как к другим командам. Я не думаю, что мы просим слишком многого. С другой стороны, это часть нашей культуры — в трудной ситуации мы выступаем лучше. Трудности нас объединили. Мы показали характер, и отчасти это связано с тем, в какой ситуации мы оказались на чемпионате мира», — приводит слова Джаханбакша ESPN.

Ранее Федерация футбола Ирана сообщила, что подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений, с которыми столкнулась сборная. Возмущение вызвано тем, что команде разрешили прибыть в Лос‑Анджелес на матч 2-го тура группового этапа со сборной Бельгии (0:0) только за день до игры вместо двух, как было запрошено изначально.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с Египтом 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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