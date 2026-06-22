«Мы хотим элементарной справедливости». Игрок сборной Ирана Джаханбакш — о ЧМ‑2026

Нападающий сборной Ирана Алиреза Джаханбакш рассказал о трудностях, которые испытывает сборная из-за действующих против неё запретов.

«Мы хотим элементарной справедливости. Такого же отношения, как к другим командам. Я не думаю, что мы просим слишком многого. С другой стороны, это часть нашей культуры — в трудной ситуации мы выступаем лучше. Трудности нас объединили. Мы показали характер, и отчасти это связано с тем, в какой ситуации мы оказались на чемпионате мира», — приводит слова Джаханбакша ESPN.

Ранее Федерация футбола Ирана сообщила, что подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений, с которыми столкнулась сборная. Возмущение вызвано тем, что команде разрешили прибыть в Лос‑Анджелес на матч 2-го тура группового этапа со сборной Бельгии (0:0) только за день до игры вместо двух, как было запрошено изначально.

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с Египтом 27 июня.