Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разве он не всегда так играл?» Майкл Оуэн — о критике в адрес Криштиану Роналду

«Разве он не всегда так играл?» Майкл Оуэн — о критике в адрес Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший форвард «Ливерпуля», мадридского «Реала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о критике в адрес нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1), Роналду провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не буду его критиковать. Португалия не показала себя с лучшей стороны с ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды. Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. Ему 41 год, связанные с возрастом вопросы будут возникать. Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче с Узбекистаном», – приводит слова Оуэна Daily Mail.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Португалия — Узбекистан. Криштиану Роналду против Эльдора Шомуродова
Матч дня на ЧМ-2026: Португалия — Узбекистан. Криштиану Роналду против Эльдора Шомуродова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android