«Разве он не всегда так играл?» Майкл Оуэн — о критике в адрес Криштиану Роналду

Бывший форвард «Ливерпуля», мадридского «Реала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о критике в адрес нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1), Роналду провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не буду его критиковать. Португалия не показала себя с лучшей стороны с ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды. Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. Ему 41 год, связанные с возрастом вопросы будут возникать. Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче с Узбекистаном», – приводит слова Оуэна Daily Mail.