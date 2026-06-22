Французскую телеведущую отстранили за критику Доку, который покинул ЧМ ради ребёнка

Во Франции разгорелся новый скандал с представителями СМИ. Так, телеканал L'Equipe отстранил телеведущую Франс Пьеррон за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку, который покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в связи с рождением ребёнка в Англии. О таком решении L'Equipe в соцсетях сообщил журналист Клемен Гарин.

Представители телеканала подчёркивают, что организация не поддерживает высказывания Пьеррон. Телеведущая озвучила в эфире свою личную позицию, которая «далека от ценностей телеканала».

Стоит отметить, что телеканал принёс извинения самому Доку и аудитории чемпионата мира.