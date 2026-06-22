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Сборная Ирана упомянула жертв атаки США на начальную школу после матча ЧМ-2026 с Бельгией

Сборная Ирана упомянула жертв атаки США на начальную школу после матча ЧМ-2026 с Бельгией
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Сборная Ирана оставила записку в раздевалке после матча с Бельгией (0:0) во 2-м туре чемпионата мира — 2026, упомянув в ней жертв атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб. Сообщалось, что в результате ракетно-бомбового удара вооружённых сил США и Израиля погибли 168 детей. Игра между Ираном и Бельгией прошла накануне в Лос-Анджелесе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух страны остаётся живым и стойким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем достойно. Спасибо, Лос-Анджелес, за гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свои сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут. Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба. #168 #Минаб», – сказано в записке, слова которой опубликовал портал Reuters.

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