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Кубарси стал лидером по точности передач на ЧМ-2026

Кубарси стал лидером по точности передач на ЧМ-2026
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19-летний защитник сборной Испании Пау Кубарси демонстрирует потрясающие показатели точности передач на групповом этапе чемпионата мира – 2026.

Согласно данным Sofa Score, точность передач Кубарси в матче с Саудовской Аравией (4:0) составила 99%. Из 99 попыток футболист сделал 98 точных пасов. Футболист отыграл все 90 минут матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Ранее в игре со сборной Кабо-Верде футболист выполнил 107 из 109 передач.

Таким образом, точность передач испанского защитника в первых двух матчах ЧМ-2026 составляет 98,55%, что является самым высоким показателем на данный момент среди всех игроков, сделавших не менее 50 пасов на текущем турнире.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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