Кубарси стал лидером по точности передач на ЧМ-2026

19-летний защитник сборной Испании Пау Кубарси демонстрирует потрясающие показатели точности передач на групповом этапе чемпионата мира – 2026.

Согласно данным Sofa Score, точность передач Кубарси в матче с Саудовской Аравией (4:0) составила 99%. Из 99 попыток футболист сделал 98 точных пасов. Футболист отыграл все 90 минут матча.

Ранее в игре со сборной Кабо-Верде футболист выполнил 107 из 109 передач.

Таким образом, точность передач испанского защитника в первых двух матчах ЧМ-2026 составляет 98,55%, что является самым высоким показателем на данный момент среди всех игроков, сделавших не менее 50 пасов на текущем турнире.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем 27 июня.