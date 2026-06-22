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«Полные стадионы и великолепные поля!» Газзаев похвалил организацию чемпионата мира — 2026

«Полные стадионы и великолепные поля!» Газзаев похвалил организацию чемпионата мира — 2026
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Российский тренер Валерий Газзаев похвалил организацию чемпионата мира 2026 года. Турнир проходит на футбольных полях США, Канады и Мексики.

«Ночные матчи чемпионата мира сложно смотреть. Потом пересматриваю эти игры утром в повторе. А по мере возможности смотрю все матчи. Новый формат турнира — экспериментальный и многоступенчатый вариант. После первого этапа 32 команды будут разыгрывать путёвки в плей-офф, а раньше их было 16. Когда сборные выходят на матчи, играют практически и стартовый состав, и запасные. Все готовятся, потому что календарь игр достаточно плотный. Надо восстанавливаться и максимально набирать очки. С этой стороны есть неудобство. А африканским и азиатским сборным повезло участвовать в таком грандиозном турнире.

С точки зрения популяризации футбола большая половина земного шара смотрит чемпионат мира. Это очень большой и интересный турнир. Мы увидели много команд. В основном смотрим европейские сборные, а тут играют команды из Африки и Азии. И во всех сборных есть хорошие игроки. Это мировой футбольный рынок — есть возможность приобретать футболистов из разных сборных. Чемпионат мира идёт при полных стадионах и на великолепных полях! С точки зрения организации турнир отвечает самым высоким требованиям», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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