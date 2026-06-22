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Магомед-Шапи Сулейманов назвал самую сильную сторону Матвея Сафонова

Магомед-Шапи Сулейманов назвал самую сильную сторону Матвея Сафонова
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Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался о голкипере «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове. Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара», как и Сафонов. В составе парижан Матвей выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции.

«Сафонову всегда тяжело забивать было. Его самая сильная сторона – ментальность. После ошибок он никогда не уходил в себя сильно, ещё с детства», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Сулейманов ранее выступал за турецкий «Краснодар», «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» и греческий «Арис».

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