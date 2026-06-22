Валерий Газзаев назвал Марокко командой-открытием чемпионата мира — 2026

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал сборную Марокко командой-открытием чемпионата мира 2026 года.

«Марокко всегда была хорошей командой. А сегодня это одна из лучших сборных — команда-открытие чемпионата мира. Посмотрите, какие сборные у Южной Кореи и Японии. Если сравнивать с европейскими командами, например, с чехами, то их игроки производят впечатление тяжёлых футболистов. Посмотрите, какие быстрые и скоростные игроки у азиатских сборных. С точки зрения тактики и индивидуальных действий команды, которые приехали на чемпионат мира, показывают достаточно хороший уровень.

Есть команды, которые заведомо являются фаворитами, а есть те, которые строят свою игру за счёт плотной обороны и контратак. Сборным, которые впервые попали на чемпионат мира, не хватает силёнок и мастерства. А желание у команд мы видим огромное. Даже заведомые аутсайдеры дают бой фаворитам», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.