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«Больше всего меня поражает его зрелость». Дешам — об игре Ямаля

«Больше всего меня поражает его зрелость». Дешам — об игре Ямаля
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал игру 18-летнего полузащитника Испании Ламина Ямаля.

«Сборная Испании с ним на поле становится сильнее. Это уже не мнение, а реальность, которую мы видим. Он полностью меняет ритм игры, заставляя защитников приспосабливаться. Больше всего меня поражает его зрелость. Он играет как человек с многолетним опытом, несмотря на то что он ещё так молод. Если Испания продолжит использовать его в такой форме, она будет не просто сильной командой, а одной из самых опасных команд всего турнира», — заявил Дешам на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Ираком.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Саудовской Аравией 18-летний футболист отметился голом в ворота соперника.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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