«Больше всего меня поражает его зрелость». Дешам — об игре Ямаля

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал игру 18-летнего полузащитника Испании Ламина Ямаля.

«Сборная Испании с ним на поле становится сильнее. Это уже не мнение, а реальность, которую мы видим. Он полностью меняет ритм игры, заставляя защитников приспосабливаться. Больше всего меня поражает его зрелость. Он играет как человек с многолетним опытом, несмотря на то что он ещё так молод. Если Испания продолжит использовать его в такой форме, она будет не просто сильной командой, а одной из самых опасных команд всего турнира», — заявил Дешам на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Ираком.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Саудовской Аравией 18-летний футболист отметился голом в ворота соперника.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем 27 июня.