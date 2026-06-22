«Если что, будет давать по шее». Вратарь «Акрона» Тереховский — об уходе Дзюбы

Голкипер тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский высказался об уходе опытного нападающего Артёма Дзюбы из команды по завершении сезона-2025/2026.

«Уход Артёма Дзюбы из «Акрона» болезненный. Мы будем поддерживать общение, видеться как можно чаще. У нас была такая мини-банда: я, Пестряков, Болдырев, Игорь Раков и Артём. Конечно, тяжело.

Он нам уже сказал, что мы немножко «зависли». Дзюба дал нам напутствие, будет следить за нами. Если что, будет нам по шее давать (улыбается). Будет всё нормально», — сказал Игнат Тереховский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.