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«Если что, будет давать по шее». Вратарь «Акрона» Тереховский — об уходе Дзюбы

«Если что, будет давать по шее». Вратарь «Акрона» Тереховский — об уходе Дзюбы
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Голкипер тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский высказался об уходе опытного нападающего Артёма Дзюбы из команды по завершении сезона-2025/2026.

«Уход Артёма Дзюбы из «Акрона» болезненный. Мы будем поддерживать общение, видеться как можно чаще. У нас была такая мини-банда: я, Пестряков, Болдырев, Игорь Раков и Артём. Конечно, тяжело.

Он нам уже сказал, что мы немножко «зависли». Дзюба дал нам напутствие, будет следить за нами. Если что, будет нам по шее давать (улыбается). Будет всё нормально», — сказал Игнат Тереховский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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