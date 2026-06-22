Аршавин назвал самого великого нападающего в истории сборной Англии. Это не Гарри Кейн

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал самого великого нападающего в истории национальной сборной Англии. По мнению Аршавина, им является экс-форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер.

— Кейн — самый великий нападающий в истории сборной Англии?

— Блин, а кто у них был?

— Руни.

— Руни, Ширер… Нет, Ширер. Мне кажется, Ширер. Может, просто я с тех времён, но мне кажется, что у него полегендарнее карьера была. Если сейчас Кейн принесёт победу на чемпионате мира, то Гарри будет, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.