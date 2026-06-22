Газзаев: Кюрасао попало на чемпионат мира — 2026 только благодаря таланту Дика Адвоката

Российский тренер Валерий Газзаев оценил выступление сборной Кюрасао под руководством Дика Адвоката на чемпионате мира — 2026. В двух матчах группового этапа команда Кюрасао набрала одно очко, уступив немцам и сыграв вничью с Эквадором.

«Кюрасао набрало первое очко на чемпионате мира. Эта команда попала на турнир только благодаря таланту Дика Адвоката. Сборная Кюрасао демонстрируют всё, на что способна. Игроки показывают свои максимальные возможности как в командной игре, так и в индивидуальных действиях. Чтобы засветиться и попасть в большой клуб.

Мы видели, как после первого гола Кюрасао на чемпионате мира Дик Адвокат прослезился от волнения. Кто когда мог сказать, что такой маленький островок попадёт на чемпионат мира, а он попал! Конечно, мы переживаем за Дика Адвоката. Когда сборная под его руководством выступала на турнире, я всегда болел за Дика Адвоката. Честно могу признаться!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.