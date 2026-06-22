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Защитник сборной Германии Шлоттербек пропустит остаток ЧМ — Bild

Защитник сборной Германии Шлоттербек пропустит остаток ЧМ — Bild
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26-летний защитник сборной Германии Нико Шлоттербек пропустит остаток чемпионата мира – 2026 после травмы, полученной в матче с Кот-д'Ивуаром (2:1), сообщает Bild.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

По данным источника, футболист прошел дополнительное медицинское обследование, которое выявило разрыв медиальной связки колена. Ожидается, что футболист восстановится, но пропустит оставшуюся часть турнира.

Напомним, в матче с Кот-д′Ивуаром во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Шлоттербек получил повреждение на 13‑й минуте, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим, после чего его заменил Антонио Рюдигер.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии встретится с Эквадором 25 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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