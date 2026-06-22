Защитник сборной Германии Шлоттербек пропустит остаток ЧМ — Bild

26-летний защитник сборной Германии Нико Шлоттербек пропустит остаток чемпионата мира – 2026 после травмы, полученной в матче с Кот-д'Ивуаром (2:1), сообщает Bild.

По данным источника, футболист прошел дополнительное медицинское обследование, которое выявило разрыв медиальной связки колена. Ожидается, что футболист восстановится, но пропустит оставшуюся часть турнира.

Напомним, в матче с Кот-д′Ивуаром во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Шлоттербек получил повреждение на 13‑й минуте, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим, после чего его заменил Антонио Рюдигер.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии встретится с Эквадором 25 июня.