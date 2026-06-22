Вратарь «Акрона» Тереховский: Дзюба был всегда за нас, мы были под его защитой

Голкипер тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский высказался об уходе опытного нападающего Артёма Дзюбы из команды по завершении сезона-2025/2026.

«Не могу сказать, что уход Дзюбы раскрепостит команду. Знаете, мы были условно под защитой. Тёма всегда был за нас. Всегда бился. Не скажу, что уход пойдёт на пользу. Посмотрим, как клуб и игра наша будет меняться. По-любому первое время будет внимание: как будем играть без Дзюбы, какой будет результат. За счёт этого можно быть на слуху, если ещё подкреплять результатом. Не хочу загадывать. Будем готовиться к сезону», — сказал Тереховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.