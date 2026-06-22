«Нет изюминки». Аршавин оценил сборную Бельгии на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил сборную Бельгии на чемпионате мира — 2026. Он считает, что у команды нет изюминки, которая позволила бы бороться за выход в решающие стадии плей-офф.

«Сборная Бельгии — крепкая команда. Главной звездой можно назвать вратаря (Тибо) Куртуа. У команды есть игроки хорошего качества, но нет изюминки. Думаю, что они могут попортить кровь, обыграть более титулованную команду в нашем привычном понимании, но нет надежды на то, что они будут претендовать на полуфинал или финал», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На старте ЧМ-2026 Бельгия дважды сыграла вничью: с Ираном (0:0) и Египтом (1:1).