Защитник сборной Туниса Абди со слезами на глазах прокомментировал вылет команды с ЧМ

Защитник сборной Туниса Али Абди заплакал, говоря о вылете национальной команды с чемпионата мира по футболу – 2026. Футболист также раскритиковал федерацию футбола и экс-тренера команды Сабри Лямуши, уволенного после первого матча.

«Я прошу прощения у тунисских болельщиков. Но не у тех людей, которые развлекаются, распространяя слухи направо и налево. Это не в интересах страны. У нас нет времени на работу, мы всё ломаем и начинаем заново вместо того, чтобы исправлять недостатки. Мы приезжаем на чемпионат мира с футболистами, которые никогда не играли вместе. Нельзя готовиться к чемпионату мира, сыграв лишь несколько матчей против соперников, которые готовятся к нему годами», – сказал Абди в послематчевом интервью.

Напомним, сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026, потерпев поражение от Японии (0:4).

В заключительном туре группового этапа Тунис сыграет с Нидерландами 26 июня.