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Защитник сборной Туниса Абди со слезами на глазах прокомментировал вылет команды с ЧМ

Защитник сборной Туниса Абди со слезами на глазах прокомментировал вылет команды с ЧМ
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Защитник сборной Туниса Али Абди заплакал, говоря о вылете национальной команды с чемпионата мира по футболу – 2026. Футболист также раскритиковал федерацию футбола и экс-тренера команды Сабри Лямуши, уволенного после первого матча.

«Я прошу прощения у тунисских болельщиков. Но не у тех людей, которые развлекаются, распространяя слухи направо и налево. Это не в интересах страны. У нас нет времени на работу, мы всё ломаем и начинаем заново вместо того, чтобы исправлять недостатки. Мы приезжаем на чемпионат мира с футболистами, которые никогда не играли вместе. Нельзя готовиться к чемпионату мира, сыграв лишь несколько матчей против соперников, которые готовятся к нему годами», – сказал Абди в послематчевом интервью.

Напомним, сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026, потерпев поражение от Японии (0:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'     0:3 Ито – 69'     0:4 Уэда – 83'    

В заключительном туре группового этапа Тунис сыграет с Нидерландами 26 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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