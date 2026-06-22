«Если Франция выигрывает, это нарушает ритм». Мбаппе — о паузах на «водопой» на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о перерывах на «водопой» на матчах чемпионата мира — 2026. В 1-м туре французы обыграли национальную команду Сенегала — 3:1, в матче 2-го тура подопечные Дидье Дешама сыграют с Ираком.

«Иногда, если моя команда доминирует, то это нарушает ритм [игры]. Если же жарко – я доволен. Но не стоит спрашивать у игроков, потому что они постоянно меняют своё мнение. Все жалуются, когда вводятся новые правила. Посмотрим, как всё сложится в конечном итоге», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.