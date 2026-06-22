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Мостовой: АЕК — отличный вариант для Баринова, он не зарекомендовал себя в ЦСКА

Мостовой: АЕК — отличный вариант для Баринова, он не зарекомендовал себя в ЦСКА
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе АЕКа к полузащитнику ЦСКА Дмитрию Баринову.

«АЕК — отличный вариант для Баринова. Был громкий переход из «Локомотива» в ЦСКА, эту тему все обсуждали. И когда он пришёл, не зарекомендовал себя как основной футболист. Если есть такое предложение, конечно, нужно за него цепляться.

Тем более поехать к Николичу, с которым он знаком. А у чемпионата Греции огромное преимущество. Команда будет играть в отборочных раундах Лиги чемпионов. Если есть такой вариант, Баринову нужно за него цепляться, хвататься и ехать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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