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Нагельсман отреагировал на выбывание Шлоттербека до конца ЧМ-2026

Нагельсман отреагировал на выбывание Шлоттербека до конца ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал выбывание защитника Нико Шлоттербека до конца чемпионата мира – 2026 из-за травмы.

«Нам будет очень не хватать Шлотти на поле как выдающегося защитника, особенно его великолепной игры. Вчера мы все пытались подбодрить его. К счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит в будущее. Несмотря на его отсутствие, у нас по-прежнему очень хорошая защита с Жонатаном Та, Антонио Рюдигером, Вальдемаром Антоном и Маликом Тшау», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, Шлоттербек завершил выступление на чемпионате мира из-за серьёзного повреждения связок голеностопа в матче с Кот-д′Ивуаром (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии встретится с Эквадором 25 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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