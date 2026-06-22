Нагельсман отреагировал на выбывание Шлоттербека до конца ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал выбывание защитника Нико Шлоттербека до конца чемпионата мира – 2026 из-за травмы.

«Нам будет очень не хватать Шлотти на поле как выдающегося защитника, особенно его великолепной игры. Вчера мы все пытались подбодрить его. К счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит в будущее. Несмотря на его отсутствие, у нас по-прежнему очень хорошая защита с Жонатаном Та, Антонио Рюдигером, Вальдемаром Антоном и Маликом Тшау», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, Шлоттербек завершил выступление на чемпионате мира из-за серьёзного повреждения связок голеностопа в матче с Кот-д′Ивуаром (2:1).

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии встретится с Эквадором 25 июня.