Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина

ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе полузащитника Максима Мухина. Стороны приняли решение завершить сотрудничество. В прошлом сезоне хавбек выступал за «Сочи» на правах аренды.

«Максим Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон. В сезоне-2025/2026 полузащитник выступал за «Сочи». В составе ПФК ЦСКА Максим дважды побеждал в Фонбет Кубке России. Провёл 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Муха, спасибо за годы, проведённые в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну чё, свидимся!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
Мостовой: АЕК — отличный вариант для Баринова, он не зарекомендовал себя в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android