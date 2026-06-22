Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян — о ЧМ-2026: сборная Египта совсем не удивила

Григорян — о ЧМ-2026: сборная Египта совсем не удивила
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча Египта и Новой Зеландии в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Игра завершилась победой египтян со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

«Это был очень интересный матч! Сборная Новой Зеландии хорошо себя зарекомендовала в 1-м туре, а сейчас по первому тайму произвела просто сильное впечатление. Это очень креативная команда, которая великолепно защищается и хорошо атакует. Однако второй тайм в целом они провалили.

Сборная Египта совсем не удивила. Имея впереди таких личностей, как Салах и Мармуш, ты владеешь грозной силой. В то же время чувствуется, что у египтян возрастная команда, которая может не выдержать высокий темп. Что касается Салаха, то понятно, что у него уже не та скорость, но его сила — в невероятной концентрации. Отвлекись на секунду — и он тебя накажет. Этот футболист высасывает голы из пальца», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Есть первая победа Египта на ЧМ за 92 года! Салах включился в решающий момент
Есть первая победа Египта на ЧМ за 92 года! Салах включился в решающий момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android