Григорян — о ЧМ-2026: сборная Египта совсем не удивила

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча Египта и Новой Зеландии в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Игра завершилась победой египтян со счётом 3:1.

«Это был очень интересный матч! Сборная Новой Зеландии хорошо себя зарекомендовала в 1-м туре, а сейчас по первому тайму произвела просто сильное впечатление. Это очень креативная команда, которая великолепно защищается и хорошо атакует. Однако второй тайм в целом они провалили.

Сборная Египта совсем не удивила. Имея впереди таких личностей, как Салах и Мармуш, ты владеешь грозной силой. В то же время чувствуется, что у египтян возрастная команда, которая может не выдержать высокий темп. Что касается Салаха, то понятно, что у него уже не та скорость, но его сила — в невероятной концентрации. Отвлекись на секунду — и он тебя накажет. Этот футболист высасывает голы из пальца», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».