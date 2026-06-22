«Ростов» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА Максима Мухина

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе в команду полузащитника Максима Мухина. Ранее ЦСКА сообщил об уходе футболиста по соглашению сторон. В прошлом сезоне хавбек выступал за «Сочи» на правах аренды.

«Приветствуем Максима Мухина в «Ростове»! Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Отметим, что за свою карьеру Максим играл за ведущие московские клубы. За основную команду «Локомотива» он провёл 15 матчей. Стал обладателем Кубка в сезоне-2020/2021. Далее перешёл в ЦСКА, где провёл 70 встреч, отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Дважды выигрывал Кубок России в этой команде (сезон-2022/2023, сезон-2024/2025), а также становился серебряным (сезон-2022/2023) и бронзовым (сезон-2024/2025) призёром чемпионата России. Весь прошлый сезон провёл в аренде в ФК «Сочи», отметился голом в ворота московского «Динамо». Муха, добро пожаловать в Ростов», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».