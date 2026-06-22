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Наумов — о Баринове: в АЕКе и в еврокубках поиграешь, и на виду будешь — гораздо лучше РПЛ

Наумов — о Баринове: в АЕКе и в еврокубках поиграешь, и на виду будешь — гораздо лучше РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что полузащитник Дмитрий Баринов интересен греческому АЕКу.

«Если Баринов даст согласие на переход в Грецию, значит, у него не всё получается в ЦСКА. Когда он переходил, на сборах выглядел здорово, а после старта чемпионата почему-то не вписался в игру ЦСКА, хотя с партнёрами был знаком по сборной. Баринов совсем не тот, который был в «Локомотиве».

А греческий чемпионат не самый худший — и в Европе поиграешь, и на виду, и еврокубки, это же гораздо лучше, чем играть в закрытом чемпионате, как у нас. Его решение будет обосновано», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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