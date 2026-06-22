«Спартак» объявил о выходе из летнего отпуска

Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. Игроки команды уже встретились для прохождения медосмотра и старта межсезонных учебно-тренировочных сборов.

«Мы вернулись! Сегодня проходим медосмотр и тесты в Тушине, а вечером заезжаем в родную Тарасовку», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, 23 мая 2026 года «Спартак» победил «Краснодар» в матче за Кубок России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». По итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занял четвёртое место с 52 очками. Команду возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.