Черчесов — об уличном футболе: игрокам РПЛ сложно сразу проявить себя в таком формате

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов посетил 1-й тур четвёртого сезона турнира Уличный футбол и оценил уровень проводимого соревнования.

– Атмосфера праздничная, погода сопутствует. Народу много, все развлекаются, футболисты показывают своё мастерство, так что всё идёт своим чередом.

– Как игроки медиа себя проявляют на поле?

– К Алексею Гасилину подходил, поздравил его с тем, что он забил хороший гол. Давно его на поле не видел, но он ничего особо не растерял. Пора ли подключать блогеров к тренировкам? Пока на карандаш я никого не взял.

– Что скажете по поводу игры профессиональных футболистов?

– Если брать именно футболистов, как бы парадоксально это ни звучало, что тем, кто играет в РПЛ, сложно с первых секунд себя проявить. Это специфический футбол, тут надо быть ко всему готовым. Тут некоторые ребята такие финты закладывают, какие можно сделать только на этой площадке, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».