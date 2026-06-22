Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свой исторический гол на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свой исторический гол Колумбии (1:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

— В первую очередь – с голом тебя.

— Спасибо, спасибо.

— Расскажи, как это было.

— В моменте, когда атаковали, почувствовал, что можно забить. И, думаю, был там, где нужен, — сказал Файзуллаев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.