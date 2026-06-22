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«Арсенал» может продать Эдегора — Сами Мокбель

«Арсенал» может продать Эдегора — Сами Мокбель
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Лондонский «Арсенал» может продать 27-летнего полузащитника Мартина Эдегора во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист BBC Сами Мокбель в социальной сети X.

«Сейчас ходят слухи, что «Арсенал» может отпустить Эдегора за подходящую цену», — сказал журналист в подкасте Latte Firm.

Действующий контракт Эдегора с английским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне капитан «Арсенала» провел 36 матчей, забил один гол и отдал восемь результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

Эдегор перешёл в состав «канониров» в 2021 году. За это время он провёл 234 встречи, забил 42 гола и оформил 46 ассистов.

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