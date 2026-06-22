Тренер Бельгии Гарсия заявил, что его команда обыграет Новую Зеландию в матче ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия заявил, что его подопечные обыграют Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча пройдёт в эту субботу, 27 июня, на стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Начало — в 6:00 мск.

«Я верю в свою команду! Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы выйти в плей-офф. Мы победим Новую Зеландию», — приводит слова специалиста Actu Foot в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день Бельгия занимает третье место в турнирной таблице группы G с двумя очками в активе. Египет — первый, Иран — второй. Сборная Новой Зеландии — четвёртая.