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Тренер Бельгии Гарсия заявил, что его команда обыграет Новую Зеландию в матче ЧМ-2026

Тренер Бельгии Гарсия заявил, что его команда обыграет Новую Зеландию в матче ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия заявил, что его подопечные обыграют Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча пройдёт в эту субботу, 27 июня, на стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Начало — в 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я верю в свою команду! Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы выйти в плей-офф. Мы победим Новую Зеландию», — приводит слова специалиста Actu Foot в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день Бельгия занимает третье место в турнирной таблице группы G с двумя очками в активе. Египет — первый, Иран — второй. Сборная Новой Зеландии — четвёртая.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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