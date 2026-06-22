Валерий Газзаев поддержал Игоря Акинфеева, который восстанавливается от травмы

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев поддержал легендарного голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который восстанавливается от травмы.

«На протяжении всей карьеры Акинфеев является преданным спортсменом и футболистом ЦСКА. Игорь — явление в современном российском футболе, эталон и пример того, как надо служить своему клубу и как надо профессионально относиться к футболу. Хочется пожелать ему, чтобы все болячки у него ушли и чтобы он и дальше нас радовал. Безусловно, он правильно сказал: «Я уйду из футбола тогда, когда сочту нужным». У него ещё есть возможность порадовать нас своей игрой.

Хочу пожелать ему здоровья! А мастерство, опыт и его присутствие в команде? Каждый клуб мечтает, чтобы в клубе был игрок такого уровня и авторитета, который борется за самые высокие места. Посмотрите на титулы Акинфеева на клубном и международном уровнях, а также на уровне сборной. Это пример того, к чему надо стремиться нашим молодым игрокам. Передаю Игорю привет! Он ни в коем случае не должен останавливаться. Только вперёд!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.