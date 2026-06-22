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Валерий Газзаев поддержал Игоря Акинфеева, который восстанавливается от травмы

Валерий Газзаев поддержал Игоря Акинфеева, который восстанавливается от травмы
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев поддержал легендарного голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который восстанавливается от травмы.

«На протяжении всей карьеры Акинфеев является преданным спортсменом и футболистом ЦСКА. Игорь — явление в современном российском футболе, эталон и пример того, как надо служить своему клубу и как надо профессионально относиться к футболу. Хочется пожелать ему, чтобы все болячки у него ушли и чтобы он и дальше нас радовал. Безусловно, он правильно сказал: «Я уйду из футбола тогда, когда сочту нужным». У него ещё есть возможность порадовать нас своей игрой.

Хочу пожелать ему здоровья! А мастерство, опыт и его присутствие в команде? Каждый клуб мечтает, чтобы в клубе был игрок такого уровня и авторитета, который борется за самые высокие места. Посмотрите на титулы Акинфеева на клубном и международном уровнях, а также на уровне сборной. Это пример того, к чему надо стремиться нашим молодым игрокам. Передаю Игорю привет! Он ни в коем случае не должен останавливаться. Только вперёд!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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