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Мареска подпишет контракт с «Манчестер Сити». Конфликт с «Челси» урегулирован — Ди Марцио

Мареска подпишет контракт с «Манчестер Сити». Конфликт с «Челси» урегулирован — Ди Марцио
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«Манчестер Сити» назначит Энцо Мареску главным тренером клуба и подпишет со специалистом трёхлетний контракт, сообщает журналист Джалука Ди Марцио на своём официальном сайте.

В ближайшие часы специалист отправится в Манчестер, чтобы заключить соглашение с клубом. «Манчестер Сити» и «Челси» достигли соглашения по урегулированию конфликта, а сумма компенсации составит € 20 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» считает Мареску виновным в нарушении условий контракта, так как специалист вёл переговоры с конкурентами, пока ещё был тренером лондонского клуба. В «Челси» уверены: уход специалиста негативно повлиял на сезон — в итоге команда заняла 10‑е место в Премьер‑лиге и не попала в еврокубки.

Итальянский специалист возглавлял «Челси» с июня 2024-го по январь 2026-го.

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