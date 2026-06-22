Мостовой: сборной Кюрасао нужно наслаждаться тем, что она играет на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года.

«Кюрасао взяло первое очко на чемпионате мира — в жизни всегда что-то происходит в первый раз (улыбается). Кто бы мог представить, что эта сборная будет играть на таком турнире. В нашей стране 95% вообще не знали, что это за страна. С расширением чемпионата мира играют такие сборные, пожалуйста. Вышли и отобрали очки у Эквадора. Нужно только похвалить Кюрасао.

У меня до сих пор перед глазами сборная Исландии, когда она вышла на чемпионат мира в 2018 году. Они всей страной приезжали на турнир. Тогда нам казалось удивительным, что страна с маленьким населением может играть на чемпионате мира. Здесь похожая история. Им нужно радоваться этим моментам, потому что они быстро проходят. Сборной Кюрасао нужно наслаждаться тем, что она участвует и играет на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 2-го тура сборная Кюрасао набрала одно очко и занимает четвёртое место в группе Е.