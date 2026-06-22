Энцо Фернандес: у сборной Испании лучшая полузащита мира? Это всё мнения

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отреагировал на слова главного тренера национальной команды Испании Луиса де ла Фуэнте, что у «Красной Фурии» лучшая полузащита в мире.

«Луис де ла Фуэнте сказал, что у сборной Испании лучшая линия полузащиты в мире? У Испании одни из сильнейших хавбеков, в этой команде играют великолепные футболисты. Но это всё мнения. Думаю, только на поле возможно решить, кто сильнее», — приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.