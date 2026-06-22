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«Тоттенхэм» начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Коди Гакпо — TEAMtalk

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Коди Гакпо — TEAMtalk
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«Тоттенхэм Хотспур» провёл предварительные обсуждения с «Ливерпулем» о возможном переходе нападающего Коди Гакпо, сообщает TEAMtalk. Лондонский клуб изучает ситуацию вокруг 26-летнего игрока сборной Нидерландов и запрашивает условия для трансфера.

Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби и селекционный отдел рассматривают Гакпо как альтернативу Савиньо из «Манчестер Сити». В руководстве «Тоттенхэма» считают, что нидерландец может принести более быстрый результат за счет опыта выступлений на топ-уровне.

Сам футболист обеспокоен своим положением в «Ливерпуле» после прихода нового главного тренера Андони Ираолы и трансфера испанского вингера Виктора Муньоса. Гакпо не хочет оставаться игроком ротации, что подталкивает его к изучению вариантов продолжения карьеры. Помимо «Тоттенхэма», интерес к форварду проявляет «РБ Лейпциг».

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