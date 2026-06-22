В «Акроне» рассказали о ходе строительства тренировочной базы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев дал комментарий на тему реконструкции административно-бытового корпуса будущей тренировочной базы клуба.

«Акрон» в настоящий момент ведёт два масштабных инфраструктурных проекта: модернизацию «Акрон-Академии Коноплёва» и строительство тренировочной базы для основной команды на прилегающей территории стадиона «Торпедо». Нам важно было начать с этого, чтобы сформировать фундамент для дальнейшего развития клуба. Полгода назад в академии появился новый современный манеж — самый большой в Тольятти и окрестностях. К осени планируем обеспечить более эксклюзивные условия для тренировок команды на базе, где уже идут отделочные работы в хозяйственно-бытовом корпусе, на финальной стадии подготовки — дополнительные поля с естественным покрытием», — приводит слова Клюшева официальный телеграм-канал тольяттинского клуба.