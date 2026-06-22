«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке земли для возведения нового стадиона

«Манчестер Юнайтед» на своей странице в социальной сети Х объявил о покупке земли для возведения нового стадиона с предполагаемой вместимостью 100 тысяч зрителей.

Клуб из Манчестера приобрёл большую часть земли, необходимой для строительства нового стадиона, который станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании.

Площадь участка составляет 25 акров (101 тыс. кв. м). Земля располагается примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона «Олд Траффорд» и куплена у компании Indurent.

Нынешний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» построен в 1910 году и неоднократно подвергался реконструкции. Вместимость арены составляет 74 тыс. мест.