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Скалони — о паузах на ЧМ-2026: может быть, это полезно

Скалони — о паузах на ЧМ-2026: может быть, это полезно
Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о введённых на чемпионате мира 2026 года паузах для охлаждения. По его мнению, частые остановки заметно меняют привычный ритм игры.

«Игра останавливается постоянно. Это, возможно, даёт преимущество команде, которая теоретически слабее. У них появляется больше времени на восстановление, на подготовку того, чего раньше не было… Хотя, может быть, это полезно и тем, кто атакует, потому что даёт время на исправление ошибок. С паузами игра становится более рваной, смотрится странно. Эти четыре тайма выглядят почти нереально. Но что есть, то есть. То, что делается в перерыве, можно делать и во время этих остановок. Для нас это всё ещё непривычно», — цитирует Скалони ESPN.

Паузы для охлаждения были введены на чемпионате мира 2026 года из-за высокой температуры и влажности в ряде городов США, Канады и Мексики. Аргентина выступает в группе J, где уже провела один матч и набрала три очка. Следующую встречу команда проведёт 22 июня со сборной Австрии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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