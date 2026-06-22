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Сборная Испании не проигрывает уже в 21 матче, когда в стартовом составе выходит Ямаль

Сборная Испании не проигрывает уже в 21 матче, когда в стартовом составе выходит Ямаль
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Сборная Испании уже на протяжении 21 матча не проигрывает в тех встречах, когда в стартовом составе команды выходит нападающий Ламин Ямаль. Ранее испанцы одолели сборную Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

В тех встречах, где Ямаль выходил в старте, испанцы одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. «Красная Фурия» в этих играх забила 60 голов, в 16 из них принял участие Ямаль (пять забитых мячей и 11 голевых передач).

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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