Сборная Испании не проигрывает уже в 21 матче, когда в стартовом составе выходит Ямаль

Сборная Испании уже на протяжении 21 матча не проигрывает в тех встречах, когда в стартовом составе команды выходит нападающий Ламин Ямаль. Ранее испанцы одолели сборную Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

В тех встречах, где Ямаль выходил в старте, испанцы одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. «Красная Фурия» в этих играх забила 60 голов, в 16 из них принял участие Ямаль (пять забитых мячей и 11 голевых передач).

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.