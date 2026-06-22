«Спартак» выдвинул условие «Севилье» в случае обмена Угальде на Саласа — Ficherio

«Спартак» выдвинул условие «Севилье» в случае обмена форварда красно-белых Манфреда Угальде на защитника испанской команды Кике Саласа. Московский клуб блокирует прямую сделку по обмену, если «Севилья» не включит в неё фиксированную денежную выплату, помимо перехода центрального защитника, сообщает Ficherio.

Главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру костариканского нападающего. Руководство хочет закрыть сделку до медосмотра, запланированного на 3 июля 2026 года.

В завершившемся сезоне Салас провёл за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Угальде в прошедшем сезоне провёл за красно-белых 38 встреч, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.