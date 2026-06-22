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Аргентина — Австрия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026, 22 июня 2026

Аргентина — Австрия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступит Амин Омар из Египта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.

Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.

После 1-го тура сборная Аргентины набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии также заработала три очка и располагается на второй строчке, уступая аргентинцам по разнице мячей.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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