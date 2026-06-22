Защитник Сенегала: чтобы остановить Холанда, нельзя давать ему прыгать

Защитник сборной Сенегала Мусса Ньякате накануне матча группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Норвегии объяснил, как планирует сдерживать нападающего Эрлинга Холанда.
«Холанда надо стараться держать в штрафной плотнее, чем любого другого нападающего, потому что ему ни в коем случае нельзя давать прыгать. Это умный нападающий, который знает, как доставить сопернику проблемы», — цитирует Ньякате L’Équipe.
В первом туре Холанд оформил дубль в ворота Ирака (4:1). Норвегия набрала три очка в группе I, Сенегал после поражения от Франции (1:3) очков не набрал. Матч Норвегия — Сенегал пройдёт 23 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало — в 3:00 мск.