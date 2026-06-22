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Защитник Сенегала: чтобы остановить Холанда, нельзя давать ему прыгать

Защитник Сенегала: чтобы остановить Холанда, нельзя давать ему прыгать
Эрлинг Холанд
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Защитник сборной Сенегала Мусса Ньякате накануне матча группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Норвегии объяснил, как планирует сдерживать нападающего Эрлинга Холанда.

«Холанда надо стараться держать в штрафной плотнее, чем любого другого нападающего, потому что ему ни в коем случае нельзя давать прыгать. Это умный нападающий, который знает, как доставить сопернику проблемы», — цитирует Ньякате L’Équipe.

В первом туре Холанд оформил дубль в ворота Ирака (4:1). Норвегия набрала три очка в группе I, Сенегал после поражения от Франции (1:3) очков не набрал. Матч Норвегия — Сенегал пройдёт 23 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
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