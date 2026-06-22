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«ЧМ проводится только раз в четыре года, нужно стиснуть зубы». Салиба — об игре через боль

«ЧМ проводится только раз в четыре года, нужно стиснуть зубы». Салиба — об игре через боль
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Защитник сборной Франции Вильям Салиба перед матчем 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Ирака высказался о выступлении на турнире, несмотря на проблемы со спиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня уже несколько месяцев наблюдаются небольшие проблемы со здоровьем. Я стиснул зубы, потому что были Лига чемпионов и Премьер-лига. Но тренерский штаб справляется с этим очень хорошо. Чемпионат мира проводится только раз в четыре года, поэтому нужно стиснуть зубы. Я не в лучшей форме, однако есть много игроков, которые находятся в той же ситуации — для оправданий просто нет места», — приводит слова Салиба ESPN.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), в 3-м туре они встретятся с Норвегией 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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