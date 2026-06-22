«ЧМ проводится только раз в четыре года, нужно стиснуть зубы». Салиба — об игре через боль

Защитник сборной Франции Вильям Салиба перед матчем 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Ирака высказался о выступлении на турнире, несмотря на проблемы со спиной.

«У меня уже несколько месяцев наблюдаются небольшие проблемы со здоровьем. Я стиснул зубы, потому что были Лига чемпионов и Премьер-лига. Но тренерский штаб справляется с этим очень хорошо. Чемпионат мира проводится только раз в четыре года, поэтому нужно стиснуть зубы. Я не в лучшей форме, однако есть много игроков, которые находятся в той же ситуации — для оправданий просто нет места», — приводит слова Салиба ESPN.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), в 3-м туре они встретятся с Норвегией 27 июня.