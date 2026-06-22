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«Аякс» заинтересован в аренде защитника «Барселоны» Хофре Торрентса — Mundo Deportivo

«Аякс» заинтересован в аренде защитника «Барселоны» Хофре Торрентса — Mundo Deportivo
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«Барселона» работает над формированием линии крайних защитников на следующий сезон. Одним из нерешённых вопросов остаётся будущее 19-летнего воспитанника клуба Хофре Торрентса. Каталонцы намерены отправить латераля в аренду, и главным претендентом на игрока является амстердамский «Аякс», сообщает Mundo Deportivo.

Прошлым летом Торрентс провёл предсезонную подготовку с основной командой сине-гранатовых и дебютировал под руководством Ханси Флика. Однако вторую половину сезона защитник практически полностью пропустил из-за травмы левой лодыжки. Руководство «Барселоны» рассчитывает, что аренда в команду с гарантированной игровой практикой поможет дальнейшему развитию футболиста.

В трансфере Торрентса лично заинтересован Мичел Санчес, главный тренер «Аякса».

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