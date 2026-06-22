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«Это изменило мою жизнь». Лука Зидан — о том как он справляется с ментальными проблемами

«Это изменило мою жизнь». Лука Зидан — о том как он справляется с ментальными проблемами
Лука Зидан
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Вратарь сборной Алжира Лука Зидан рассказал, как справляется с психологической нагрузкой на чемпионате мира 2026 года. После поражения от Аргентины (0:3) он признался, что пользуется помощью ментального тренера и старается превращать давление в дополнительную мотивацию.

«Я не давлю на себя. То, что я ищу, — это адреналин. Я начал работать с ментальным тренером. Никогда об этом не рассказывал. Для меня это изменило жизнь. Особенно в футболе. Потому что я считаю, что сегодня быть здоровым ментально так же важно, как и физически», — цитирует Зидана Onze Mondial.

Алжир занимает последнее место в группе J без набранных очков после 1-го тура. Следующий матч на чемпионате мира Алжир проведёт 23 июня против Иордании, начало — в 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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