Джованни Малаго стал новым президентом Итальянской федерации футбола

Итальянская федерация футбола (FIGC) на официальном сайте сообщила, что новым президентом организации стал бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго.

Выборы нового президента FIGC состоялись в Риме, Малаго набрал 68,58% и обошёл бывшего главу FIGC Джанкарло Абете, который работал в этой должности с 2007 по 2014 год. Предыдущим президентом Итальянской федерации футбола был Габриэле Гравина, занимавший этот пост с 2018 по 2026 год.

Помимо этого, был представлен и состав федерального совета FIGC, от Серии А в него вошли Стефано Кампочча («Удинезе»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Джузеппе Маротта («Интер»).