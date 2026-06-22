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Джованни Малаго стал новым президентом Итальянской федерации футбола

Джованни Малаго стал новым президентом Итальянской федерации футбола
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Итальянская федерация футбола (FIGC) на официальном сайте сообщила, что новым президентом организации стал бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго.

Выборы нового президента FIGC состоялись в Риме, Малаго набрал 68,58% и обошёл бывшего главу FIGC Джанкарло Абете, который работал в этой должности с 2007 по 2014 год. Предыдущим президентом Итальянской федерации футбола был Габриэле Гравина, занимавший этот пост с 2018 по 2026 год.

Помимо этого, был представлен и состав федерального совета FIGC, от Серии А в него вошли Стефано Кампочча («Удинезе»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Джузеппе Маротта («Интер»).

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