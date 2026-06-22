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Газзаев: сейчас в сборной Бразилии нет таких звёзд, как Пеле, Роналдиньо и Роналдо

Газзаев: сейчас в сборной Бразилии нет таких звёзд, как Пеле, Роналдиньо и Роналдо
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Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, а также о формате турнира.

«Посмотрите, как тяжело набирает очки Бразилия. Все сейчас воспринимают её так, как воспринимали сборную, в которой были Пеле, Роналдиньо и Роналдо. Сейчас таких звёзд нет, за исключением Винисиуса. У этой сборной есть игроки хорошего уровня, но звёзд, с которыми Бразилия выигрывала чемпионат мира, нет.

Посмотрите на Кот-д’Ивуар или Египет, которые спокойно выходят из группы на чемпионате мира. Безусловно, футбол расширяется. На турнире участвуют 48 сборных. С одной стороны, практически 104 игры надо посмотреть за всё время — это очень много. Но, с другой стороны, для любой страны, которая впервые участвует в чемпионате мира, это большой праздник», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 2-го тура сборная Бразилии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы С.

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