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Аарон Рэмси может возглавить «Оксфорд Юнайтед» — Daily Mail

Аарон Рэмси может возглавить «Оксфорд Юнайтед» — Daily Mail
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси входит в шорт-лист «Оксфорд Юнайтед» на должность главного тренера. Клуб ищет замену Мэтту Блумфилду, который был уволен на прошлой неделе после вылета команды из Чемпионшипа, сообщает DailyMail.

35-летний Рэмси, завершивший игровую карьеру в апреле 2026 года, уже провёл переговоры с руководством «Оксфорда». Сообщается, что экс-футболист произвёл хорошее впечатление на руководство клуба, несмотря на отсутствие полноценного управленческого опыта. Пост в «Оксфорде» может стать для него первой постоянной работой в качестве главного тренера.

В 2025 году у Рэмси уже был краткосрочный опыт тренерской работы, когда он временно исполнял обязанности наставника в «Кардиффе» после увольнения Омера Ризы. Под его руководством команда провела три матча, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. «Оксфорд» рассчитывает оперативно назначить нового тренера, чтобы начать подготовку к следующему сезону в Лиге 1 Английской футбольной лиги.

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