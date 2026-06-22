Алексей Сутормин рассказал о поиске нового клуба для продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин рассказал, что занимается поиском нового клуба для продолжения карьеры. Этим летом футболист покинул самарскую команду по истечении срока действия трудового договора.
— Контракт с «Крыльями Советов» закончился, что дальше?
— Да, идёт поиск, так что общаемся, готов к предложениям.
— Мы увидим вас в следующем сезоне? Начали тренироваться?
— Да, конечно. Однозначно увидите, так что обязательно, — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».
На протяжении своей карьеры Алексей Сутормин также выступал за «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Оренбург» и ряд других команд.