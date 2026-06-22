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Алексей Сутормин рассказал о поиске нового клуба для продолжения карьеры

Алексей Сутормин рассказал о поиске нового клуба для продолжения карьеры
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин рассказал, что занимается поиском нового клуба для продолжения карьеры. Этим летом футболист покинул самарскую команду по истечении срока действия трудового договора.

— Контракт с «Крыльями Советов» закончился, что дальше?
— Да, идёт поиск, так что общаемся, готов к предложениям.

— Мы увидим вас в следующем сезоне? Начали тренироваться?
— Да, конечно. Однозначно увидите, так что обязательно, — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

На протяжении своей карьеры Алексей Сутормин также выступал за «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Оренбург» и ряд других команд.

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