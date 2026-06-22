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Двух судей Ла Лиги лишили статуса международных арбитров и перевели в VAR

Двух судей Ла Лиги лишили статуса международных арбитров и перевели в VAR
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Комитет технических арбитров Королевской испанской футбольной федерации по итогам сезона‑2025/2026 лишил статуса арбитров ФИФА Гильермо Куадру Фернандеса и Алехандро Муньиса Руиса, одновременно понизив их в классе. Оба судьи больше не смогут обслуживать матчи испанской Примеры и продолжат карьеру исключительно в качестве видеоассистентов (VAR), сообщает AS.

Кроме того, места в высшем дивизионе потеряли Иосу Галеч Апестегия и Хосе Гусман Мансилья, которые продолжат работу в Сегунде. Их места в Примере займут Льюис Бестард Сервера, Хон Андер Гонсалес, Карлос Муньис и Мануэль Орельяна.

Глава судейского корпуса Фран Сото предупреждал ещё до старта сезона, что международная категория не защитит арбитров от понижения, если их работа окажется неудовлетворительной. Решение принято по итогам комплексной оценки, включающей отчёты с использованием искусственного интеллекта.

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